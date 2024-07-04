На Кузбассе обрушился Дворец детского творчества «112» показал кадры обрушения Дворца детского творчества на Кузбассе

На Кузбассе обрушился Дворец детского творчества, сообщает Telegram-канал «112». Как отмечается, инцидент случился в городе Белово, у здания рухнул целый пролет с четвертого по первый этаж. По счастливой случайности никто из детей не пострадал, отмечается в публикации.

Уточняется, что ученики вышли из здания за несколько минут до произошедшего. Десять сотрудников эвакуировались самостоятельно. Обломки упали во двор с обратной стороны проезжей части и также никого не задели.

В МЧС по Кемеровской области — Кузбассу подтвердили NEWS.ru, что в результате произошедшего никто не пострадал. В связи с этим аварийно-спасательные работы проводить не планируется.

В 16:15 (12:15 мск. — NEWS.ru) поступило сообщение, что Дом творчества на улице Советской частично обрушился. Аварийно-спасательные работы проводиться не планируется в виду отсутствия погибших и пострадавших. От МЧС пребывало 17 человек и пять единиц техники, — сказали в МЧС.

Ранее в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома после обстрела со стороны ВСУ. Обрушение затронуло этажи с первого по пятый. Погибли люди.

2 июля в жилом доме в Стерлитамаке произошел взрыв газа. В результате происшествия один человек погиб, на месте работают экстренные службы. Один из местных жителей рассказал NEWS.ru, что здание может обрушиться. По его словам, в стенах появились трещины, всех жильцов эвакуировали.

До этого в Иваново загорелась крыша Дворца искусств. Пожар мог начаться из-за взрыва газового баллона, используемого для ремонта кровли здания. Прохожие при этом не пострадали. На месте происшествия разгорелось пламя и валил черный густой дым. О потерпевших среди рабочих также не сообщалось.