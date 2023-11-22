На Курской АЭС завершили подготовку к демонтажу старых реакторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из первого энергоблока Курской АЭС выгрузили последнее ядерное топливо, сообщает ОТР. По информации издания, станцию ждет демонтаж старых реакторов, а также масштабные работы по запуску оборудования нового поколения. В целях радиационной безопасности все операции проводятся дистанционно.

Как пишет издание, первый энергоблок Курской АЭС не производит энергию с декабря 2021 года. На момент своего запуска почти 50 лет назад он считался самым мощным генератором в Черноземье, выработав за это время 250 млрд кВт/ч энергии. В будущем его работу продолжит энергоблок строящейся рядом станции замещения с максимальной производительностью 1255 мВт/ч, который станет самым мощным в России.

По словам главного инженера Курской АЭС Андрея Щиголева, извлеченные из реактора кассеты с топливом сначала поместят в бассейн выдержки, после чего полезные компоненты направят на действующие реакторы. После этого предстоит демонтаж станции. Как уточняет издание, сотрудники АЭС после ее закрытия смогут перейти на работу на новую станцию или на строящийся в регионе комплекс по переработке радиоактивных отходов.

Что-то пойдет в пользование для повторного использования в народном хозяйстве. Что-то отправится в хранилище радиоактивных отходов. Будет перерабатываться и по максимуму возвращаться в дело, — пояснил Андрей Щиголев.

В середине ноября третий энергоблок Курской АЭС был отключен автоматикой. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации зафиксировано не было, процедура была проведена в соответствии с инструкциями. Причиной отключения блока стали плановые работы, после завершения которых он вновь был подключен к сети.