На курильском острове Шумшу бесследно пропал смотритель маяка Спасатели ищут пропавшего смотрителя маяка на острове Шумшу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Спасатели в пятницу выдвинулись на поиски пропавшего на курильском острове Шумшу смотрителя маяка, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. Там уточнили, что мужчина должен был появиться на другом маяке, однако его там не оказалось.

Первого марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на острове Шумшу пропал смотритель маяка «Курбатова». По предварительной информации, у него вышел из строя генератор, и он принял самостоятельное решение переместиться на маяк «Чибуйный», находящийся на расстоянии 35 километров, но на данном маяке так и не появился, — отметили в ведомстве.

Ранее мужчина сбежал из больницы в городе Вудберн, штат Вирджиния в США, угнав машину скорой помощи. Автомобиль через некоторое время нашли, а вот самого беглеца до сих пор ищут правоохранители. Пациент вышел из дверей лечебного учреждения в больничной сорочке и с венозным катетером в предплечье, сразу же забрался в транспорт и быстро уехал.

До этого сразу шестеро детей бесследно пропали за сутки в Санкт-Петербурге. Среди них, как отмечается, четыре мальчика и две девочки. Возраст пропавших варьируется от 14 до 17 лет. С заявлениями в правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетних и воспитатели Центра содействия семейному воспитанию.