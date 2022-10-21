На Курилах туристы спасли выброшенного на берег дельфина

Фото: ЧП Сахалин/t.me

Туристы спасли выброшенного на берег дельфина на острове Кунашир, который входит в Большую гряду Курильских островов, сообщает «ЧП Сахалин». По информации Telegram-канала, группа отдыхающих не смогла дозвониться в МЧС, после чего люди отнесли дельфина в воду. Операция по спасению млекопитающего заняла около часа.

Мы, как смогли, стали его затаскивать назад в океан, на глубину. Поначалу его переворачивало волнами и он сам просто бился и кричал, но не пытался уплыть. Первая попытка провалилась, его волной снова стало выбрасывать, и ребята уже второй раз оттащили его глубже, — призналась одна из туристок.

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