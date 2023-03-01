На Курильских островах проснулся вулкан Эбеко

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На Курильском острове Парамушир проснулся действующий вулкан Эбеко, сообщает ОТР. Он выбросил в воздух пепел на высоту 2,5 км. Специалисты предупредили об опасности полетов вблизи вулкана.

По информации жителей острова, вулкан Эбеко активен уже третий день подряд. Издание уточнило, что шлейф пепла от его активности распространился на 5 км на север, но так и не задел населенные пункты.

Ранее на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана, который является самым высоким действующим вулканом Евразии (4800 метров). Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час. Кроме того, на Камчатке пробудился вулкан Шивелуч. Специалисты предупреждают, что выбросы пепла могут вызвать сильную аллергию и вывести из строя автомобили и технику.

В октябре камчатский вулкан Безымянный выпустил столб дыма высотой 10 км, а облако пепла от извержения ушло на 900 км на северо-восток, засыпав площадь возле поселка Ключи Усть-Камчатского района.

До этого на Курильских островах начали извергаться сразу два вулкана. Сопка Алаид выбросила в воздух столб пепла и газов высотой 8 км, а вулкан Чикурачки — высотой 6 км. Известно, что, несмотря на шлейф выбросов почти в 350 км, он не дошел до Северо-Курильска.