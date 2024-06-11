На Курильских островах произошло землетрясение Сейсмолог Семенова: землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Курил

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Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано утром во вторник у побережья Курильских островов, заявила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 11 июня в 9.27 (1.27 мск). Его эпицентр находился в Тихом океане в 145 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг располагался на глубине 56 километров, — отметила собеседница агентства.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано около города Они в крае Рача на севере Грузии. Подземные толчки ощутили даже жители Тбилиси. Эпицентр находился у села Ири, очаг залегал на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших гражданах сообщений не было.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) объявил, что у берегов королевства Тонга было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Сейсмическая активность произошла 27 мая, в 20:47 по времени UTC (23:47 мск). Очаг залегал на глубине 140 километров. Инцидент произошел в 191 километре к северу от столицы Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек.