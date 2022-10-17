На Курильских островах началось извержение сразу двух вулканов

Фото: Дмитрий Петелин/ТАСС

Вид на парогазовый выброс из вулкана Чикурачки на Курилах с борта МКС

На Курильских островах начали извергаться сразу два вулкана, сообщает ОТР. Вулкан Чикурачки выбросил в воздух столб пепла и газов высотой в 6 км, а сопка Алаид — высотой в 8 км. Известно, что несмотря на шлейф выбросов в почти 350 километров, он не дошел до Северо-Курильска.

Извержение вулканов, как передает издание, может продолжаться несколько месяцев, а также является крайне опасным для пролетающих над Камчаткой самолетов.

Директор турфирмы ООО «Экстрим тайм», организовавшей поход на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, где погибли девять человек, Андрей Степанов ранее отказался брать на себя вину в их гибели. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинение смерти по неосторожности. Судебное заседание прошло в Новосибирске, в ходе него фигуранту изберут меру пресечения.

До этого стало известно, что трое выживших туристов на Ключевской сопке были доставленывертолетом в Петропавловск-Камчатский". Отмечается, что у одного из них были обморожены лицо, руки и ноги, однако он находится в удовлетворительном состоянии и может передвигаться самостоятельно, его госпитализировали в больницу, еще двоим медицинская помощь не понадобилась, сообщили в краевом Минздраве.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку 3 сентября. Они обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты. Еще один альпинист потерял сознание, гид сломал ногу. В понедельник, 5 сентября, число погибших увеличилось до девяти человек.