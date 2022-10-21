На Курилах туристы спасли заплывшего на мелководье дельфина

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Туристы спасли заплывшего на мелководье дельфина во время прогулки по Кунаширу на Курилах. Животное оказалось в ловушке и не могло выбраться в море, сообщает РЕН ТВ.

Дельфин кричал и бился о землю, хотя никаких ран у него не было. Выпустить в открытое море животное отдыхающим удалось только со второй попытки. Люди надеются, что причиной выброса дельфина на берег стал шторм, а не болезнь.

В июне в СМИ появились сообщения о массовой гибели дельфинов в Черном море. Несколько тысяч мертвых особей были найдены на берегах Болгарии, Румынии, Турции и Украины. Зарубежные ученые предположили что причинами могли быть военные действия на Украине, загрязнение воды химическими веществами из боеприпасов с затонувших кораблей. Однако, Росприроднадзор такие предположения опроверг.

Ранее американское издание 19FortyFive заявило, что Россия может использовать дельфинов-«убийц» для защиты Крыма. автор материала заявил, что такой вывод он сделал на основе опубликованных недавно спутниковых снимков российских военных объектов, на которых видно нечто похожее на загоны для дельфинов.