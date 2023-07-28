На Курилах турист сорвался со скалы МЧС: на острове Кунашир на Курилах турист сорвался со скалы и получил травму головы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турист сорвался с обрыва на острове Кунашир на Курилах, сообщает управление МЧС по Сахалинской области. Он совершал маршрут в составе туристической группы. В результате падения мужчина получил травму.

Инцидент произошел во время движения незарегистрированной туристической группы по маршруту Горячий Пляж — Водопады «Тысяча капель». Пожилой турист упал со скалы. Прибывшие на место происшествия спасатели диагностировали у него травму головы. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего его доставили в больницу в Южно-Курильске.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли и эвакуировали туристку, которая пострадала на Курильской гряде. Ей оказали первую медицинскую помощь, а затем на катере доставили в Южно-Курильск для передачи экипажу скорой помощи.

Ранее в Петровском фарватере около намыва на Васильевском острове потерпело крушение судно, на нем находились девять человек. На помощь частному катеру пришили суда МЧС и поисково-спасательной службы. Спасатели эвакуировали с катера шесть человек, двоих взяли на борт проходящие мимо корабли. Еще одного человека извлекли из воды, позднее он скончался в больнице.