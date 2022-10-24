На Курилах пропали четверо туристов

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На острове Итуруп в Курильском районе Сахалинской области пропала группа из четырех туристов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Отмечается, что они направлялись к подножью вулкана Баранский, однако при прохождении маршрута у троих из них появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры. В настоящий момент поисками туристов занимаются шесть спасателей.

Сообщение о плохом самочувствии туристов поступило в МЧС около 18:00 22 октября. Что примечательно, сотовая связь на острове Итуруп недоступна. 24 октября около 11:00 группа из шести спасателей высадилась на остров для поиска потерявшихся в пешем порядке.

Группа состоит из 4 человек, маршрут группы пролегает через район мыса Конакова, бухта Исоя, бухта Любава, подножье влк. Баранский протяженность маршрута составляет 60 км. <...> Группа спасителей в составе 6 человек на катере «Кальмар» высадилась на побережье для дальнейшего следования в район поиска туристов в пешем порядке. Ориентировочное расстояние по пресеченной местности составляет около 10 км. Выход на связь будет организован каждые 3 часа, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее спасатели нашли трех мужчин, потерявшихся в районе Банных источников на Камчатке. Путешественники, ездившие к термальным источникам, задержались по причине плохой дороги, помощь им не потребовалась. С просьбой найти пропавших туристов к спасателям обратились их родственники. По словам жены одного из путешественников, туристы не вернулись домой в назначенное время и не вышли на связь.