На Курилах произошло землетрясение Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у Курил

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В ночь на воскресенье, 18 июня, в акватории Охотского моря у побережья Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. Толчки ощутили на острове Шикотан.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 17 июня в 22.35 (14.35 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 256 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп, — рассказала руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она отметила, что землетрясение ощутили жители села Малокурильское, расположенное на острове Шикотан. Оно составило два балла.

Вечером 16 июня стало известно о землетрясении во Франции. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,3 находился в западной части страны.

Ранее сообщалось, что в море Банда у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр стихии находился в 282 километрах на юго-запад от города Туал, население которого составляет около 39,5 тысячи человек.