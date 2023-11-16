На Курилах медвежонок забрался на дерево и попал на видео

Фото: Toni Pfaffenbauer/imageBROKER.com/Global look Press

Маленького медвежонка, забравшегося на верхушку высокого дерева, заметили по дороге в село Рейдово на курильском острове Итуруп. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал газеты «Красный маяк». На видео видно, как животное, заметив знаки внимания к себе, ловко спускается с дерева на землю.

Мишка! Маленький, слазь давай, — говорит автор за кадром.

Ранее сообщалось, что в Якутии медведь напал на двух рабочих Чаядинского месторождения и чуть не загрыз их. Голодный хищник атаковал мастера и механика «РусГазБурения». На опубликованных в Сети кадрах видно, что кого-то гоняет стая собак, а затем к людям выбегает медведь. В этот момент из вагона вышел один из рабочих, который попался в лапы зверя. Находящиеся рядом мужчины начали отпугивать хищника с помощью огнетушителя, но тот впоследствии совершил нападение на другого сотрудника. Обоих рабочих удалось спасти, а зверя ликвидировал вызванный на место охотник.

До этого стало известно, что в селе Агзу Приморского края застрелили медведя, который зашел на территорию местной школы. На кадрах, распространившихся в соцсетях, было видно, что хищник бродил по окрестности, пока дети сидели на уроках.