На Курган надвигается волна длиной 30-50 километров Губернатор Шумков: сброс воды с водохранилищ Казахстана в 45 раз превышает норму

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Сброс воды с казахстанских водохранилищ по-прежнему в 45 раз превышает норму, сообщил на встрече с населением и сотрудниками МЧС России в филармонии глава Курганской области Вадим Шумков. По словам губернатора, на Курган надвигается волна длиной 30-50 километров, передает ТАСС.

Вся масса воды пошла сюда, сейчас уже меньше, но еще достаточно много. длина 30-50 километров, масса воды очень большая, — заявил Шумков.

Глава Курганской области напомнил, что по нормативу сброс воды с водохранилищ Казахстана должен быть 70 кубических метров в секунду. Он отметил, что вода идет в виде змеи. У паводка имеется как голова, так и хвост.

Ранее в управлении МЧС России по Курганской области сообщили о затоплении 205 жилых домов и 320 приусадебных участков в четырех муниципальных округах. Также под воду ушли низководный мост и семь участков автомобильных дорог. За сутки вода ушла из 12 приусадебных участков.

Также ранее Шумков сообщил, что уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа достиг 743 сантиметров. Там продолжается эвакуация жителей. На тот момент сброс из Каратомарского водохранилища в Казахстане составлял 350 метров в секунду. Продолжаются работы по наращиванию дамбы в Кургане и Белозерском.