ВСУ понесли масштабные потери на Купянском направлении Группировка «Запад» уничтожила за сутки 210 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

По информации начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигмы, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли на Купянском направлении до 210 военнослужащих, четыре САУ, арторудие и шесть минометных расчетов. Он рассказал ТАСС, что были также ликвидированы станция РЭБ и два склада боеприпасов.

Потери противника на Купянском направлении составили до 210 военнослужащих, четыре самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, шесть минометных расчетов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», два склада боеприпасов, два автомобиля и два беспилотных летательных аппарата, — уточнил Бигма.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристами и операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки были уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика», САУ Krab польского производства, самоходная пушка «Гиацинт-С», орудие М119 производства США, а также шесть минометных расчетов.

Кроме того, военнослужащим разведывательного подразделения группировки войск «Запад» удалось вскрыть замаскированные позиции и ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении. Для подавления опорных пунктов они использовали 82-мм миномет «Поднос». Корректировка огня выполнялась операторами беспилотных летательных аппаратов.

Операторы ударного беспилотника уничтожили танк Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщило ранее Минобороны России. Ведомство опубликовало видео с моментом атаки.