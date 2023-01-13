На Курильских островах обнаружили массовую гибель рыбы

Фото: André Rolo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовая гибель сардин иваси зафиксирована на острове Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область), сообщило РИА Новости со ссылкой на Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. Вероятной причиной инцидента специалисты называют регулярно происходящие в этой климатической зоне штормы.

На острове Кунашир с охотоморской стороны, в бухте Первухина происходит массовый выброс и гибель водных биологических ресурсов в виде дальневосточных сардин иваси, — говорится в сообщении.

Место изучили сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Специалисты обнаружили мертвых сардин по всей протяженности бухты, при этом видимого загрязнения не зафиксировали.

Ранее начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова отметила, что ученые прогнозируют самый низкий за последние 20 лет объем вылова лососёвых на Дальнем Востоке в 2022 году, при этом реальный вылов может оказаться выше ожидаемого. В свою очередь директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин заявил, что россияне в любом случае не останутся без красной рыбы и красной икры, а за последние 20 лет случались и более пессимистичные прогнозы.