На Кубани завели дело на сотрудника ГИБДД, виновного в смертельном ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника Госавтоинспекции Кубани после смертельного ДТП, заявили в краевом Следственном комитете России. По предварительной информации, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие с «ВАЗ 2107», водитель которого скончался от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек (части 4 статьи 264 УК РФ), — заявили в региональном СК РФ.

По версии прокуратуры Кубани, водитель Volkswagen Passat двигался со значительным превышением скорости и столкнулся с задней частью «ВАЗ 2107», который осуществлял левый поворот. В результате этого ДТП погиб водитель «ВАЗ 2107» в возрасте 21 года. Также выяснилось, что на момент аварии в салоне автомобиля находился сотрудник Госавтоинспекции.

В Москве на пересечении Веерной и Матвеевской улиц ранее произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека. На месте работали сотрудники полиции и других экстренных служб.