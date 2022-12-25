На Кубани загорелся ТЦ «Вега»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Кубани в станице Тбилисской загорелся крупный ТЦ «Вега». По информации МЧС, огнем охвачена площадь около одной тысячи квадратных метров.

На кадрах, распространившихся по Сети, видно, что огонь охватил два этажа. Пламя было настолько мощным, что выбивало стекла и плавило перекрытия. Что стало причиной пожара, неизвестно.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. К ликвидации пожара привлечены 63 человека и 18 единиц техники. Пожар удалось локализовать. Пострадавших нет. Спасатели никого не эвакуировали — люди покинули здание самостоятельно.

Ранее крупный пожар произошел в Кемерово в доме престарелых. Здание приюта обрушилось. Жертвами ЧП стали 22 человека. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский заметил, что одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте является нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Он подчеркнул, что пока все версии являются предварительными. Окончательные выводы можно будет сделать только после завершения работы СК и надзорных органов.