На Кубани задержали начальника главка МЧС по делу о коррупции

На Кубани задержали начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по делу о коррупции, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Как отмечается, речь идет о генерал-лейтенанте Олеге Волынкине.

По предварительной информации, задержание генерала проведено в рамках расследования коррупционного дела. Один из источников на вопрос о причинах задержания коротко ответил: «Деньги», — говорится в сообщении.

На сайте ведомства отмечается, что Волынкин родился 16 августа 1967 года в Кишиневе Молдавской ССР. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. Управление МЧС по Краснодарскому краю возглавляет с 3 марта 2020 года.

Награжден государственными наградами: Орденом Почета, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также имеет ряд ведомственных наград.