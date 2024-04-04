На Кубани задержали экс-военного ЦАХАЛ за попытку вступить в ВСУ В Краснодарском крае задержали экс-военного ЦАХАЛ за планы вступить в ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего военнослужащего Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали в Краснодарском крае. Он пытался вступить в Вооруженные силы Украины, пишет ТАСС со ссылкой на региональную ФСБ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой руководством РФ, в связи с чем направлял в адрес различных террористических организаций, запрещенных на территории РФ, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в состав указанных организаций и выполнения боевых задач против России, — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, 63-летний задержанный является гражданином Израиля. Мужчине объявили предостережение по уголовной статье об участии в деятельности террористической организации. Его выдворили из России с запретом на въезд в страну в будущем.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Отмечается, что трое граждан одной из стран Центральной Азии планировали устроить атаку в месте массового сбора людей. По месту проживания задержанных были изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химвещества и поражающие элементы.

Ранее в Херсонской области задержали местного жителя, готовившего нападения на представителей местной власти, полиции и военных. Мужчину завербовало ГУР МО Украины в 2022 году, он прошел обучение минно-взрывному делу.