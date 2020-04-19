На Кубани выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19

https://static.news.ru/photo/0be2c32e-822f-11ea-8357-fa163e074e61_660.jpg Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился ещё у 21 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 12 больных проживают в Краснодаре, а остальные в разных районах края.

В общей сложности на данный момент в РФ коронавирусом заболели 42 853 человека. За последние сутки было подтверждено 6060 случаев заражения в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. С начала эпидемии в стране 3291 человек с COVID-19 выздоровел, 361 пациент умер.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние сутки в Москве выявили 3570 новых случаев коронавируса. 44% заболевших оказались младше 45 лет. Об этом сообщает столичный оперштаб.