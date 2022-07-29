На Кубани в ДТП погибла семья из пяти человек, включая троих детей

Фото: Прокуратура Краснодарского края

Место ДТП

В ДТП на Кубани погибла семья из пяти человек, включая троих детей, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой.

На территории Тимашевского района на автомобильной дороге Роговская — Приморско-Ахтарск около 15 часов 20 минут произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 5 граждан, — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, инцидент произошел между станицей Роговская и хутором Гречаная Балка. Легковой автомобиль Ford, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mercedes Benz.

Известно, что погибшие приехали из Санкт-Петербурга. Бабушка, дедушка и их внуки семи, одиннадцати и тринадцати лет направлялись на отдых.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины ДТП. На месте работает полиция.

Накануне в Красноярске машина протаранила автобус с людьми. По предварительным данным, водитель легковушки вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, в котором в тот момент ехали 14 пассажиров, им удалось отделаться небольшими травмами. Жертвами аварии стали два человека. Еще восемь получили незначительные травмы, в том числе ребенок.