Telegram-канал SHOT сообщает, что в Краснодарском крае молодой человек сбежал от трех конвоиров перед отделением полиции. Канал сообщает, что он выпрыгнул из служебной машины и скрылся. МВД эту информацию пока никак не комментировало.
По данным канала, речь идет о 24-летнем рецидивисте, которого накануне задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Мужчину заковали в наручники, застегнув их спереди, и повезли на служебной машине в отделение, чтобы составить административный протокол.
Канал передает, что перед зданием полиции задержанный внезапно выпрыгнул из авто и убежал, несмотря на трех конвоиров, сопровождавших его. По данным источника, сейчас беглеца ищут. Отмечается, что у него есть непогашенные судимости за кражу и грабеж.
Ранее из австрийской тюрьмы Кремс-Штейн сбежал россиянин. Его побег стал третьим в стране за неделю. Председатель профсоюза тюремных охранников Альбина Зимму объяснил произошедшее нехваткой кадров в исправительных учреждениях, в том числе врачей.
В октябре прошлого года подобный случай произошел в Херсонской области. Там мужчина, подозреваемый в педофилии, сбежал из суда, куда его доставили под конвоем. Позже фигуранта нашли и задержали.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.