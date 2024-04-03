На Кубани три конвоира упустили закованного в наручники рецидивиста SHOT: на Кубани рецидивист в наручниках сбежал от трех конвоиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Краснодарском крае молодой человек сбежал от трех конвоиров перед отделением полиции. Канал сообщает, что он выпрыгнул из служебной машины и скрылся. МВД эту информацию пока никак не комментировало.

По данным канала, речь идет о 24-летнем рецидивисте, которого накануне задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Мужчину заковали в наручники, застегнув их спереди, и повезли на служебной машине в отделение, чтобы составить административный протокол.

Канал передает, что перед зданием полиции задержанный внезапно выпрыгнул из авто и убежал, несмотря на трех конвоиров, сопровождавших его. По данным источника, сейчас беглеца ищут. Отмечается, что у него есть непогашенные судимости за кражу и грабеж.

Ранее из австрийской тюрьмы Кремс-Штейн сбежал россиянин. Его побег стал третьим в стране за неделю. Председатель профсоюза тюремных охранников Альбина Зимму объяснил произошедшее нехваткой кадров в исправительных учреждениях, в том числе врачей.

В октябре прошлого года подобный случай произошел в Херсонской области. Там мужчина, подозреваемый в педофилии, сбежал из суда, куда его доставили под конвоем. Позже фигуранта нашли и задержали.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.