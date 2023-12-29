На Кубани спасли заблудившихся туристов

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В Апшеронске спасли туристов, которые заблудились в Гуамском ущелье, сообщили в Аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС». Двое парней и девушка накануне днем пошли полюбоваться пейзажами, назад решили пойти другой тропой, в итоге вышли в неизвестном месте.

Вышли из отеля, перешли реку Курджипс по навесному мосту. Дошли до Монахова водопада и пещеры. Попили чай и отправились в обратный путь другой тропинкой. Тропинка вывела к бушующей реке, стемнело. Туристы заблудились и обратились за помощью, — объяснили случившееся в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Прибывшие на место спасатели переправили туристов через реку при помощи альпинистского снаряжения. Их сопроводили до отеля. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее на Алтае спасли более 30 человек. Среди них были и дети. Они отправились на пяти автомобилях из Кош-Агача в Беляши, но по дороге застряли в снегу. Родственники пропавших организовали поиски, их удалось обнаружить лишь спустя десять часов. Спасатели раскопали УАЗы и вытащили из них всех членов группы. Туристов доставили в Беляши невредимыми.

До этого четыре группы туристов на снегоходах не смогли выбраться из горно-таежной местности в заснеженной Хакасии в связи с сильным снегопадом. Экстремалам пришлось заночевать в диких условиях, одной из групп удалось спастись благодаря самодельному укрытию. При этом люди из других групп получили обморожения, есть погибшие.