На Кубани спасли сухогруз из Белиза

Фото: t.me/morflot_gov

Морспасслужба благополучно завершила спасательную операцию по снятию с мелководья вблизи Анапы сухогруза под флагом Белиза Blue Shark, сообщила пресс-служба Росморречфлота. Судно встало на якорь в порту Кавказ Темрюкского района Краснодарского края. Известно, что на борту судна находятся 2800 тонн ячменя.

В 14:50 23 декабря Blue Shark стал на якорь в согласованном районе на рейде порта Кавказ. Флот Морспасслужбы вернулся на базу, — сообщили в Росморречфлоте.

Авария с участием сухогруза произошла в конце ноября. Судно сильным штормом выбросило на мель в районе поселка Витязево под Анапой. Никто из 21 человека экипажа при этом не пострадал. Спасательная операция началась ночью 22 декабря. Мероприятия прошли без эксцессов.

Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза 26 ноября ожидал в морском порту Тамань погрузки ячменя для отправки в Египет. Получив штормовое предупреждение, экипаж перевел сухогруз на якорную стоянку. Около 23:00 по московскому времени сильный ветер и волна сорвали судно с якорей, после чего оно начало дрейфовать в сторону берега и село на мель. Судно унесло почти на 60 км — к поселку Витязево. По информации Росморречфлота, на борту находился 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта.