На Кубани собака вернулась домой без хозяина В Геленджике ищут пропавшего после прогулки с собакой мужчину

В Геленджике 55-летний мужчина пропал после прогулки с собакой, сообщает Kub Mash. Камера внешнего видеонаблюдения смогла заснять Андрея Белоусова 2 мая на подходе к тропе здоровья «Маркотх». Собаку позже нашли, но сам мужчина не выходит на связь.

Уточняется, что Белоусов был одет в красную спортивную кофту, такого же цвета футболку, светло-синие джинсы и черно-синие кроссовки. Ведущий поиски отряд «Лиза Алерт» уточняет, что рост мужчины составляет 185 см.

2 мая 2024 года [Андрей Белоусов] ушел на прогулку на тропу здоровья Терренкур Маркотх и не вернулся. Приметы: рост 185 см, нормального телосложения, волосы русые с сединой, глаза серо-зеленые. Одет: красная спортивная кофта, красная футболка, светло-синие джинсы, черно-синие кроссовки на шнурках с бело-синей подошвой, — сообщили волонтеры.

В мае в Челябинске спустя почти два месяца поисков была найдена мертвой 39-летняя местная жительница, которая ушла из дома 17 марта. Свидетельств криминального характера смерти не обнаружено. По факту исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, первым о пропаже сообщил бывший супруг россиянки. Он также обратился за помощью к волонтерам и принимал активное участия в поисках. При этом соседи пары сообщили, что они часто ссорились. Известно, что в последний раз женщину видели на окраине Челябинска, у нее остался девятилетний сын.