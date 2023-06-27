На Кубани шестеро сельчан пытали знакомого в течение часа На Кубани шестеро сельчан пытали знакомого, заподозрив его в доносительстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Кубани решают вопрос о возбуждении уголовного дела о похищении человека с применением насилия после того, как в поселке Белозерный шесть молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет на протяжении часа избивали своего знакомого, сообщает Telegram-канал SHOT. Они требовали от него сознаться в том, что он докладывает полиции об их незаконной деятельности.

По словам пострадавшего, молодые люди также обвинили его в приписывании им иных правонарушений. Когда злоумышленники его освободили, он обратился в полицию.

Молодым людям будет грозить до 12 лет лишения свободы в случае возбуждения уголовного дела, отмечает канал.

Ранее стало известно, что экс-росгвардейцы Аслан Дукаев и Бекхан Абдурашидов получили два года заключения условно каждый по делу о похищении человека. Их признали виновными в незаконном задержании владельца аптеки Алексея Кардашова в 2017 году, которого до сих пор не нашли. Из обвинения исключили статью о похищении, силовиков осудили за превышение должностных полномочий.

Как следует из материалов дела, Кардашова задержали по подозрению в незаконном сбыте сильнодействующего препарата и вывезли из Дагестана в Чечню. Его машину украли, а с карты были сняты все деньги.