На Кубани ребенок упал в оставленную после ремонта дорожную яму На Кубани девятилетний мальчик упал в яму, оставленную дорожниками после ремонта

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Прокуратура Краснодарского края начала проверку после инцидента с девятилетним мальчиком, который упал в дорожную яму, оставленную без ограждения после ремонта уличного освещения в Тбилисском районе, сообщили в надзорном ведомстве региона. Самостоятельно он выбраться не смог.

В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления, дорожных служб, организаций, проводящих работы, — говорится в сообщении.

По информации, ребенок провалился в неогороженную яму, оставленную вдоль автодороги после работ по ремонту освещения в станице Геймановской. Выбраться ему помогли местные жители, а также бригада скорой помощи, отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Кировском районе Новосибирска ребенок тоже провалился в глубокую яму в 20-градусный мороз. Девочка пролежала в яме несколько часов и получила обморожение пальцев на руках и ногах. Она была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Инцидент произошел на пустыре, где часто выгуливают собак. Ребенку помогли случайные прохожие, вызвавшие скорую помощь.

Пресс-служба Центра медицины катастроф ранее сообщила о гибели 12 человек в Бурятии от холода. Эти случаи были зафиксированы в период с ноября по декабрь. По словам специалистов, еще семь жителей республики поступили в больницы с обморожениями различной степени тяжести.