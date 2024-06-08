На Кубани проверят, почему в детсаду прошел выпускной для дочери заведующей Комиссия проверит выпускной для дочери заведующей детсада на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Динского района Краснодарского края проверит информацию о выпускном, который был организован для одного ребенка — дочери заведующей детского сада, сообщили РИА Новости власти станицы. При этом они уточнили, что жалобы на женщину пока что не поступали.

В настоящее время издан приказ управления образования муниципального образования Динской район о выезде комиссии в дошкольное учреждение для проверки, — сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что в детском саду в станице Васюринская Краснодарского края выпускной прошел только для одной девочки — дочери заведующей. Родители остальных детей объявили бойкот руководителю учреждения на фоне регулярного сбора денег.

Обстановка в детсаду изменилась после прихода новой заведующей. Со слов родителей, после этого начались постоянные сборы денег на походы в театры, фотосессии, ремонт. Недовольны были и сами воспитатели: их лишали премий и постоянно отчитывали. Кроме того, дошкольное учреждение стали часто посещать священники. Накалилась обстановка во время празднования Пасхи: новая заведующая поругалась с одной из воспитательниц и кинула в нее освященным яйцом.