На Кубани произошел крупный пожар на мусорном полигоне Мэр Новороссийска: на мусорном полигоне локализовали крупный пожар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупный пожар разгорелся на мусорном полигоне в Новороссийске на площади около тысячи квадратных метров, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. По его информации, через несколько часов пожарным удалось локализовать пламя.

Градоначальник отметил, что тушение пожара осложнялось сменой направления ветра. В борьбе с огнем участвовали 60 человек и 25 единиц спецтехники.

Пламя локализовано. Угрозы распространения в сторону леса и жилого сектора нет. Идет пролив водой <...>. Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий, — написал Кравченко.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что возгорание в районе горы Щелба началось около пяти часов вечера. По данным канала, в радиусе нескольких километров от эпицентра трудно дышать из-за едкого дыма.

Ранее стало известно, что на улице Новая Башиловка в Москве загорелась машина с краном. Судя по кадрам с места событий, пламя уничтожило машину полностью. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

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