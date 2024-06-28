На Кубани похоронили погибшую в Севастополе дочь заммэра Магадана В Крымске простились с погибшей при атаке на Севастополь восьмилетней Софией

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В Краснодарском крае похоронили погибшую при атаке ВСУ на Севастополь восьмилетнюю дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова Софию, сообщил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь. Похороны ребенка, которому в августе должно было исполнится девять лет, прошли в Крымске.

Сегодня в Крымске простились с восьмилетней Софией — дочерью нашего земляка, уроженца города Крымска, заместителя мэра Магадана Олега Владимировича Аверьянова. В августе ей бы исполнилось девять лет, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что девочка была на пляже вместе с родителями в момент удара. Глава города добавил, что разделяет трагедию родителей, потерявших ребенка. Он подчеркнул, что светлая память о погибшей девочке будет жить всегда. Отец девочки при этом пообещал отомстить не только за своего ребенка, но и за каждого пострадавшего.

Удар по Севастополю был нанесен 23 июня. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна отклонилась от курса и разорвалась над пляжем на севере города. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.