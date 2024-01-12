На Кубани подросток застрелил опекуншу и угнал машину ее мужа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тихорецком районе Краснодарского края предъявили обвинение в убийстве 14-летнему школьнику, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Подростка подозревают в том, что он застрелил из ружья свою 54-летнюю опекуншу.

Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве 54-летней женщины (ч.1 ст.105 УКРФ), — говорится в сообщении.

По данным следствия, преступление было совершенно 10 января этого года. Подросток поссорился с женщиной на бытовой почве, взял находящееся в доме ружье и произвел два выстрела в область шеи и туловища потерпевшей. Она умерла на месте.

После совершения преступления, считает следствие, парень вместе с орудием убийства скрылся на автомобиле супруга погибшей. Он оставил его в километре от дома в лесном массиве.

Обвиняемого задержали, на допросе он сознался в содеянном. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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