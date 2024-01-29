На Кубани ограничили свободу виновной в смерти ребенка медсестре

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На Кубани приговорили к двум годам ограничения свободы 25-летнюю медсестру, признанную виновной в смерти десятимесячного ребенка, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Отмечается, что женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности.

Темрюкским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Алевтины Чаловой. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — говорится в сообщении.

Как следует из приговора, в феврале 2022 года подсудимая по ошибке промыла катетер ребенка не тем препаратом. Состояние ребенка резко ухудшилось и, несмотря на неотложные меры, предпринятые реанимационной бригадой, девочка умерла.

Ранее сообщалось, что боец ЧВК «Вагнер», который убил 23-летнюю медсестру в городе Чусовом Пермского края, получил помилование за участие в специальной военной операции и вернулся в родной город. Россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы, однако из колонии он отправился в зону боевых действий.