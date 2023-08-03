На Кубани град повредил 236 домов

Фото: IMAGO/B&S/Bernd März/Global Look Press

В Апшеронском районе Краснодарского края град повредил около 236 домов, сообщили в Telegram-канале районной администрации. Местные власти пообещали 4 августа оценить экономический ущерб от стихии.

Сегодня в Апшеронском районе наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом. По состоянию на 20.00 пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба, — заявили в районной администрации.

Кроме того, в результате совещания штаба по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение ввести локальный режим ЧС в Черниговском сельском поселении, которое пострадало больше всего от непогоды.

В ГУ МЧС отметили, что эксперты осматривают поврежденные здания, и на месте работают 20 комиссий по оценке ущерба. Предварительные данные указывают на отсутствие пострадавших.

Ранее сообщалось, что град размером с теннисный мяч пробил крышу здания администрации в Краснодарском крае, из-за чего произошло обрушение потолка. Отмечается, что никто из жителей региона не пострадал.