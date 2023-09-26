На Кубани экс-учитель сделал подростков наркоманами и получил за это 12 лет

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Суд приговорил бывшего преподавателя в Краснодарском крае к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он склонил двух подростков к употреблению синтетического наркотика, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Ранее этот мужчина работал учителем иностранных языков в учебных заведениях Кореновского района.

В апреле 2022 года он убедил двух подростков в возрасте 16 и 17 лет употребить синтетический наркотик внутривенно в своей квартире. Это привело к наркотической зависимости у юношей. Одного из них пришлось госпитализировать с диагнозом постинъекционной флегмоны правого плеча.

Прокурор Кореновского района поддержал обвинение против 36-летнего гражданина, который был признан виновным в совершении двух преступлений по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 230 УК РФ (совершение преступления, связанного со склонением несовершеннолетних к употреблению наркотических средств, повлекшего тяжкие последствия). Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый признал свою вину.

Ранее Telegram-канал Mash Iptash сообщал, что полиция задержала в Казани депутата Госсовета Татарстана с одним граммом мефедрона. Речь идет о Рустеме Хасанове, правоохранителям он попался с поличным, когда забирал закладку. Согласно данным с официального сайта Госсовета Татарстана, Хасанов является членом комитета по социальной политике. В прошлом он также возглавлял благотворительный фонд «День добрых дел».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.