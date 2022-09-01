На Кубани 74-летняя пациентка погибла в ДТП с машиной скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае 74-летняя женщина погибла в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Еще три человека госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на 232-м километре автодороги Краснодар — Ейск около 20:40 1 сентября. Столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик «ГАЗон».

В результате ДТП в автомобиле скорой помощи от полученных травм скончалась 74-летняя пациентка. Водитель грузовика доставлен в отделение реанимации Центральной районной больницы. Водитель неотложки и фельдшер с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении ГУ МВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее стало известно о ДТП, которое произошло 1 сентября около 08:40 мск на улице Ленина в Истре. Водитель мусоровоза сбил двух девочек трех и пяти лет при выезде с прилегающей территории. Одна из них скончалась на месте. Позднее сотрудники полиции задержали водителя машины. Им оказался 33-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.