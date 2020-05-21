На Кубани 23 мая откроются парикмахерские и непродовольственные магазины

https://static.news.ru/photo/8733ebde-9b4d-11ea-88d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Passaro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Краснодарского края с 23 мая снимают ряд ранее введённых из-за ситуации с распространением коронавируса ограничений. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

С 23 мая открываем предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами до 400 квадратных метров, — цитирует РИА Новости руководителя субъекта.

По его словам, также будет снято ограничение на движение внутри муниципалитетов, возобновит работу общественный транспорт и частично — пригородный.

При этом Кондратьев отметил, что режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями сохраняется.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники одного из краснодарских ресторанов опубликовали в Instagram групповое фото. На снимке десять голых человек держат баннер «Голые рестораны. Когда конец?». В подписи к фото они сообщают, что уже готовы кричать от боли и отчаяния. Таким образом рестораторы прокомментировали и частичное снятие ограничений на Кубани, где с 23 мая разрешат работать автосервисам, прачечным и парикмахерским. Что касается ресторанов, то о сроках их открытия пока ничего не известно.