На Крымскому мосту перекрыли движение транспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Отмечается, что находящимся в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

4 марта движение машин по мосту через Керченский пролив также было приостановлено. Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту призывал находящихся на объекте водителей и пассажиров сохранять спокойствие и следовать инструкциям.