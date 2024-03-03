На Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Движение автомобилей по мосту через Керченский пролив временно перекрыли, сообщил оперативный канал информационного центра по дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Граждан, находящихся на объекте, призвали не беспокоиться и следовать инструкциям.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев проинформировал о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Канал написал, что, предварительно, в городе работают средства противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию еще не комментировало.

1 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога, заявлял губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в городе работали системы противовоздушной обороны.

25 февраля в Севастополе также объявляли воздушную тревогу. Она продлилась примерно час. Движение по Крымскому мосту временно перекрывали. В это время украинские войска попытались атаковать полуостров двумя авиационными управляемыми ракетами, однако они были сбиты.