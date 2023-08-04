На Крымском мосту временно перекрыли движение

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

На Крымском мосту временно остановили движение автотранспорта, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь СНБО Украины заявил, что Служба безопасности Украины была причастна к обеим атакам на Крымский мост, совершенным 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. По словам Данилова, украинские военные «поставили под сомнение неприкосновенность» объектов, которые считались в России полностью защищенными. Представитель Собвеза Украины также отметил, что Киев не может атаковать цели в РФ западным оружием, но для применения средств украинского производства таких ограничений нет.

При первой атаке на Крымский мост взорвался грузовик со взрывчаткой, загорелись цистерны железнодорожного состава с топливом, частично обрушились два автомобильных пролета, погибли пять человек. При втором теракте были задействованы два надводных дрона, в результате чего повреждена автомобильная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал ребенок.