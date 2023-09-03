На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в 04:16 по московскому времени, сообщили в Telegram-канале информационного центра, отслеживающего оперативную обстановку на мосту. До этого мост через Керченский пролив закрыли в 03:52.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — говорится в сообщении.

Вечером 1 сентября Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки Крымского моста с помощью безэкипажного катера, сообщила пресс-служба Минобороны России. ВС РФ уничтожили морской беспилотник в акватории Черного моря.

Позже, ночью 2 сентября, ВСУ попытались совершить вторую атаку на переправу через Керченский пролив. Как и в первом случае, для удара использовался морской беспилотник. Также Министерство обороны России сообщило о третьей попытке украинской армии ударить по Крымскому мосту. По данным ведомства, водный беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.

До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал город Курчатов. По его словам, в результате налета повреждено нежилое здание. Пострадавших не зафиксировано. Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции.