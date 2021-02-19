На Крымском мосту частично восстановлено движение

https://static.news.ru/photo/069f01a6-728a-11eb-bc34-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» частично восстановило автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив, которое было временно приостановлено из-за снегопада.

Движение автомобилей в направлении Керчь — Краснодар частично восстановлено, замедлено. В направлении Краснодар — Керчь образовался затор длиной около километра при участии более 200 автомобилей. Из них 56 — грузовых, 128 — легковых, восемь — автобусов, — приводит РИА Новости сообщение Управления МЧС по Республике Крым.

В ликвидации снежных заносов на мосту задействованы 78 человек и 38 единиц техники, отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 19 февраля автомобильное движение по Крымскому мосту было впервые приостановлено из-за снегопада и плохой видимости на дороге. Железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив не нарушалось.

В МЧС сообщали жителям Крыма о сильном ветре и обильных снегопадах, появлялось сообщение о штормовом предупреждении.

Движение по мосту было впервые приостановлено из-за погодных условий с момента введения сооружения в эксплуатацию в 2018 году.