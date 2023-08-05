На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Фото: most. life/Global Look Press

Движение автотранспорта через Крымский мост возобновилось, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Крыма. По словам советника главы республики Олега Крючкова, движение было перекрыто вечером в пятницу из-за угрозы атаки ВСУ.

Движение автотранспорта через Крымский мост было возобновлено, — говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее Рогов сообщил, что в результате атаки морскими дронами ВСУ несколько членов экипажа гражданского российского танкера SIG получили ранения. Он также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста, уверен Рогов. Минобороны информацию не комментировало.

Напомним, что Крымский мост дважды получал повреждения в результате атак. Первая произошла 8 октября 2022 года. Сдетонировало взрывное устройство в грузовом автомобиле. В результате вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. В три часа ночи Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.