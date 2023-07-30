На Крымском мосту вновь приостановлено движение автотранспорта

Фото: Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту оказалось перекрыто вечером в воскресенье, 30 июля, пишет Telegram-канал об оперативной обстановке на объекте. О причинах такого решения не сообщается.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

В настоящее время на Крымском мосту совершается движение автотранспорта в реверсивном режиме по крайне правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — 1 ноября.

В ночь на субботу, 29 июля, движение по мосту перекрывали три раза. Ранее мост закрывали 27 июля. 24 июля движение по мосту останавливали четыре раза, а 22 июля — дважды.