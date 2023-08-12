На Крымском мосту в очередной раз перекрыли движение транспорта

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В ночь на 12 августа на Крымском мосту в очередной раз перекрыли движение автомобильного транспорта, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру. Находящихся на мосту граждан призвали сохранить спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Сообщение о приостановке движения появилось в 01:30 мск. Причины такого решения не объясняются.

В предыдущий раз движение на мосту перекрывали 9 августа. Тогда причины произошедшего также не назывались.

Вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Это произошло из-за того, что в акватории Черного моря обнаружили подозрительный предмет, похожий на катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности. Движение возобновили спустя час.