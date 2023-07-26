На Крымском мосту снова перекрыли движение транспорта

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли утром в среду, 26 июля, сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Причины такого решения властей не сообщались.

Граждан, оказавшихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников службы транспортной безопасности. Сообщение о перекрытии моста появилось в 09:38 мск, а уже в 09:44 мск стало известно о возобновлении движения.

24 июля движение по мосту останавливали четыре раза.

22 июля автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали дважды за сутки. Транспортное сообщение восстановили спустя порядка получаса. О причинах соответствующих решений не сообщалось.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

После ЧП сообщалось о начале работы нового участка альтернативного маршрута в Крым. Движение на нем контролируется военной полицией и подразделениями Росгвардии. Пропускные пункты работают в штатном режиме. На оборудованном участке осуществляется транзит как легковых, так и грузовых автомобилей.