На Крымском мосту приостановят движение автомобилей на 12 часов

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

На Крымском мосту 19 ноября движение автомобилей будет остановлено из-за проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает Министерство транспорта Крыма. Ограничение будет действовать с 04:00 до 16:00.

Девятнадцатого ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В связи с ремонтно-восстановительными работами автомобильное движение по мосту будет ограничено на 12 часов, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали на это время не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно. Также грузовым автомобилям для проезда из Крыма в субъекты России и обратно рекомендовали выбирать маршрут через новые российские территории.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Власти России назвали взрыв на мосту терактом и обвинили в нем украинские спецслужбы. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к взрыву.