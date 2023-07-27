На Крымском мосту приостановлено движение Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено со стороны Керчи в сторону Кубани

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было приостановлено со стороны Керчи в направлении Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Причины такого решения не уточняются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено, — говорится в сообщении.

В предыдущий раз движение на мосту перекрывалось утром в среду, 26 июля. Сообщение о перекрытии моста появилось в 09:38 мск, а уже в 09:44 мск стало известно о возобновлении движения. 24 июля движение по мосту останавливали четыре раза. 22 июля автомобильное движение по Крымскому мосту перекрывали дважды за сутки.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, их дочь получила травмы и была госпитализирована. После ЧП сообщалось о начале работы нового участка альтернативного маршрута в Крым. Также сообщалось, что правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста для «Нижнеангарсктрансстроя» до 31 декабря 2023 года.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что войска Украины продолжат наносить удары по Крыму и мосту через Керченский пролив.