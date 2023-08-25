На Крымском мосту приостановили движение транспорта

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на объекте. Сообщение появилось в 21:42 мск. Причины подобного решения не уточняются.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, – говорится в сообщении.

Ранее о приостановке движения на мосту сообщалось утром 24 августа. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

12 августа в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по мосту через Керченский пролив зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Снаряд был перехвачен и сбит средствами противовоздушной обороны.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук пояснил, что украинские военные переделывают советские ЗРК С-200 под ударный вариант, так как у ВСУ очень много подобных комплексов и дефицита в них Киев не испытывает. При этом он отметил, что снаряд С-200 легко засекается и перехватывается ПВО из-за дозвуковой скорости и крупных габаритов.