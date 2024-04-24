На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

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Движение транспорта по мосту через Керченский пролив временно перекрыли, написал оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Автовладельцев призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев проинформировал о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Канал написал, что, предварительно, в городе работали средства противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

1 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога, заявлял губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в городе работали системы ПВО. Градоначальник рекомендовал севастопольцам не находиться на открытом пространстве.

В феврале в Севастополе также объявляли воздушную тревогу. Она продлилась примерно час. Движение по Крымскому мосту перекрывали. В это время украинские войска попытались атаковать полуостров двумя авиационными управляемыми ракетами, однако они были сбиты.