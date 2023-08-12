На Крымском мосту после атаки ВСУ в пробке застряли более тысячи машин

Фото: Алена Попова/ТАСС

Огромная пробка образовалась на Крымском мосту после того, как ВСУ попытались нанести по объекту ракетный удар, сообщает Telegram-канал регионального оперативного штаба. По состоянию на 17:00 в очереди находились 1272 автомобиля.

Согласно обнародованным данным, 561 машина ожидала проезда перед пунктом досмотра со стороны Тамани. Со стороны Керчи в пробке стояли еще 711 автомобилей. Заявленное время ожидания — не менее двух часов.

Ранее сегодня в Сети распространились фото задымления на Крымском мосту. Тогда же стало известно о прекращении движения автотранспорта по мосту. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил попытку ВСУ ударить по объекту, однако добавил, что ракеты сбиты.

Ситуацию прокомментировали и в Министерстве обороны России. По данным ведомства, украинские войска применили модернизированную ракету ЗРК С-200. Снаряд перехватили в воздухе средства ПВО. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Telegram-канал Baza при этом уточнил, что дым на мосту, вероятно, является специальной дымовой завесой.

Крымский мост получил повреждения во время атаки ВСУ в середине июля. Тогда украинские военные использовали морские беспилотники. В результате взрыва погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.